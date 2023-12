"Anpi: "Massa non può volerla" Strada intitolata ad Almirante"

na strada intitolata ad Almirante? Massa non può volerla". L’Anpi si scaglia contro i consiglieri comunali Evangelisti, Guidi e Tenerani di Fratelli d’Italia che hanno presentato una mozione per intitolare una strada o piazza a Giorgio Almirante, fondatore del Msi. "Almirante – afferma l’Anpi – del fascismo e della sua politica fu un rappresentante ufficiale. Fu tra i firmatari del manifesto della razza che portò alle leggi razziste. Fu, inoltre, redattore della rivista ’La Difesa della Razza’, aderì alla Repubblica Sociale Italiana e si arruolò nella Guardia Nazionale Repubblicana. L’intitolazione di un luogo pubblico non sarebbe un segnale di pacificazione, lo sarebbe stata invece una sana autocritica che non ha fatto e che continuano a non fare coloro che guardano a lui come a un uomo politico positivo per la storia d’Italia".