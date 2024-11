Animosi ’L’origine del mondo’ e l’umanità

Riprende stasera con lo spettacolo ’L’origine del mondo. Ritratto di un interno’ la stagione teatrale degli Animosi. Concita De Gregorio, Carolina Rosi, Mariangeles Torres sono le protagoniste dello spettacolo di scena al Teatro Animosi stasera e domani alle 21, nel cartellone organizzato dal Comune in collaborazione con la Fondazione Toscana spettacolo. Scritto e diretto da Lucia Calamaro, a distanza di quindici anni dal debutto, viene riportato in scena ’L’origine del mondo’, nel quale l’autrice riconosceva già allora, in modo profetico, un’inevitabile crisi dei rapporti umani e dell’esistenza, culminata oggi in una diffusa depressione globale.

Il testo, riproposto in scena grazie al Teatro di Roma, diventa un ritratto urgente e contemporaneo dello stato d’animo più diffuso al mondo, ma con un messaggio di speranza: la depressione, pur dolorosa e opprimente, è una condizione superabile e lo spettacolo si propone come un invito, una via d’uscita a non arrendersi, ma a continuare a cercare conforto e salvezza. La produzione è del Teatro di Roma–Teatro Nazionale.

Lo spettacolo rientra nelle tipologie di abbonamento B e C. La biglietteria del Teatro degli Animosi è aperta dnelle giornate di spettacolo, dalle 10 alle 12.30 e dalle 18 alle 21.

Questo il prezzo dei biglietti

nei vari settori: per la platea e palchi centrali e uro 22 e 20 il ridotto; palchi laterali 16 euro e 14 il ridotto; loggione 12 euro e 11 il ridotto. I biglietti sono acquistabili anche a prezzo intero su Vivaticket. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Cultura del Comune telefonando allo 0585/641419, oppure contattando il Teatro degli Animosi, piazza De Andrè Carrara, telefono 0585/641317 nei giorni di apertura della biglietteria, oppure contattare la seguente mail: [email protected].