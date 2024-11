Angelo Rondinella, ex ispettore e Cavaliere è diventato centenario

Grande festa domenica per Angelo Rondinella che ha spento le candeline sulla torta del suo 100° compleanno, stretto nell’abbraccio affettuoso di parenti e amici. Nato a Lucata di Agrigento, quarto di sei figli, a otto anni è rimasto orfano di madre. Fin da piccolo ha così sentito la responsabilità della famiglia e si è impegnato per aiutarla, finchè, conseguito il diploma, ha sostenuto il concorso ed è entrato in Polizia come sottufficiale di pubblica sucurezza. Dopo qualche anno si è stabilito a Massa, dove vive ancora oggi, si è sposato con una ragazza della sua città, Maria Comparato. Lo spiccato senso del dovere ha segnato la sua carriera e, dopo oltre 40 anni è andato in pensione con il grado di ispettore, già Cavaliere della Repubblica. Marito e padre presente e responsabile, con l’esempio ha insegnato alle figlie Caterina e Patrizia rettitudine, coerenza e attaccamento al lavoro.