Anche nell’intra moenia regna il caos

L’azienda Usl Toscana Nord lancia lo 0585 49.80.03, il numero unico per le prestazioni sanitarie in libera professione, l’intramoenia, valido per tutte le sedi aziendali e tutti gli specialisti. Non saranno più validi tutti gli altri cinque numeri del call center zonale per prenotare gli appuntamenti in intramoenia. Tuttavia il nuovo servizio prevede lo stesso personale che serviva la nostra provincia che adesso dovrà seguire anche l’intera area di Livorno, Il risultato è un caos di persone costrette a stare intere mattinate al telefono per prenotare una visita a pagamento per giunta.

Così se le visite gratuite hanno tempi epocali e per una moc si sono registate liste di attesa di 12 mesi, anche per chi vuole pagare l’Asl non incentiva davvero. Telefonando al nuovo numero si attende con 38, 40 persone a seconda dell’orario e dello specialista che significa ore e ore di attesa al telefono. Avendo accentrato su un unico numero la prenotazione delle visite, e cioè da Carrara a Livorno, gli operatori telefonici devono gestire un quantitativo di telefonate enorme con inevitabili conseguenze negative sul servizio erogato all’utenza. Se prima del nuovo numero fare una visita a pagamento dagli specialisti Usl prevedeva un minimo di attesa, con massimo una decina di persone davanti, adesso i tempi si sono allungati a dismisura e in alcuni casi per vedere lo specialista si deve aspettare che vengano smaltite file di decine e decine di persone che certo non aiutano quei programmi di prevenzione che dovrebbero essere alla base del servizio pubblico.