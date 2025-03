Ampliamento senza autorizzazione. Ordinata la cessazione dell’attività

Dopo i controlli della polizia municipale è scattata l’ordinanza per la cessazione di attività. Il rapporto scaturito dal sopralluogo nella struttura commerciale di via Massa Avenza 55 era arrivato il 24 febbraio sul tavolo del dirigente del settore edilizia Suap e patrimono Fernando della Pina. Un verbale in cui la polizia municipale sanciva che pochi giorni prima aveva accertato la violazione dell’art. 18 comma 1 della Legge Regionale 62/2018 a Wang Aizhong, legale rappresentante della società “Family Shop Srls”, titolare della media struttura di vendita denominata “Centro Market Giovannelli”, in Via Massa Avenza 55. In pratica l’esercizio aveva ampliava ampliato la superficie di vendita da 447 metri quadrati a 1.038, quindi più che raddoppiata, senza la prescritta autorizzazione rilasciata dal Suap del Comune di Massa.

Una violazione per la quale il Comando di Polizia Municipale aveva applicato la relativa sanzione ma che prevede anche la cessazione dell’attività esercitata in difetto di titolo abilitativo. Il dirigente Della Pina nei giorni scorsi ha quindi emesso il provvedimento con cui contesta la violazione e dispone la cessazione immediata dell’attività di commercio nei locali non autorizzati. Nell’ordinanza si avverte che se l’ordine non viene osservato verrà data esecuzione coattiva al provvedimento, previa diffida ad adempiere. Un provvedimento contro il quale può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Toscana o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e modi indicati nella normativa vigente. Alla polizia municipale è stato quindi assegnato l’incarico di eseguire il provvedimento nei confronti dell’esercizio commerciale.