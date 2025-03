"Ampliamento del porto? Prima si pensi all’erosione"

Italia Nostra fa un bilancio sui convegni dedicati al porto ed erosione. "Ci sono stati in pochi giorni tre convegni, tutti molto affollati, che hanno parlato in qualche modo di porto e di erosione. Quello svoltosi a Palazzo Ducale a Massa organizzato dalle associazioni ambientaliste ha parlato anche della sicurezza della navigazione con l’intervento di esperti ed un confronto tra il sindaco di Montignoso nonché presidente della Provincia e il vicesindaco di Forte dei Marmi. Duole dover far notare che al convegno non si sono presentati anche se invitati esponenti sindacali e pubblici amministratori di Carrara e di Massa e neppure consiglieri comunali. Quello svoltosi a Forte dei Marmi è stato un convegno tecnico che con esperti di fama nazionale ha ripercorso la storia dell’erosione del litorale soffermandosi su varie soluzioni praticabili con i loro limiti. In questi due convegni è stato possibile per il pubblico intervenire ma in nessuno dei due: abbiamo ascoltato interventi tecnici da parte di coloro che sostengono l’ampliamento del porto, ampliamento perché di questo si parla e non certo di semplice riassetto interno. Nel convegno organizzato dai sindacati con la presenza del presidente della Regione Giani non era prevista la possibilità di intervenuto da parte del pubblico e si è così assistito alla solita passerella che proclamava l’assoluta necessità di questo ampliamento, non sostenuta peraltro da nessuna argomentazione scientifica.

"Questa non è né informazione né partecipazione. Eludere la problematica non è serio così come non è serio, in mancanza di argomenti, voler contrapporre l’economia turistica a quella industriale come se non ci fosse un enorme problema ambientale e anche un problema di sicurezza della navigazione. Nessuno ha mai chiesto di demolire il porto ma appare ovvio che non si può ampliare una struttura che è la causa prima dell’erosione senza avere prima almeno avviato concretamente a soluzione il problema dell’erosione stessa".