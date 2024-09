"Ambulanti e negozianti inascoltati". L’affondo del consigliere Zaccagna

"La decisione dell’amministrazione di spostare il mercato dal centro a viale Roma va contro gli interessi non solo dei 139 operatori che da generazioni, animano la nostra città, ma anche dei residenti, dei commercianti del centro e di chi frequenta abitualmente il mercato".

Parole del consigliere di ’Massa è un’altra cosa’ Ivo Zaccagna che, nel suo intervento precisa come il mercato del martedì non sia soltanto un evento commerciale, ma un punto di riferimento storico e sociale per tutta la comunità. Una tradizione che esiste dal 1890 e che contribuisce al dinamismo del centro storico. "Già in passato gli ambulanti hanno vissuto l’esperienza dello spostamento in viale Roma riportando una riduzione del 60% degli incassi per molti di loro – aggiunge Zaccagna –. Per di più commercianti e residenti del centro hanno espresso chiaramente la loro contrarietà a questa decisione". Una scelta "giustificata dalla necessità di riqualificare piazza dell’ex Intendenza di Finanza e viale Eugenio Chiesa anche se non esistono finanziamenti o atti concreti a supporto di queste intenzioni". "Gli ambulanti si sono sempre dimostrati collaborativi – incalza Zaccagna – nel portare alternative frutto di quella concertazione più volte sventolata ma mai presa in considerazione dall’amministrazione".