Ambiente, test al porto. Idropulitrice sulla diga

Una idropulitrice a batteria per ripulire la passeggiata a mare dai rifiuti lasciati dagli incivili. Si tratta dell’esperimento pilota voluto dai vertici di Retiambiente Carrara per presentare in tutta la sua bellezza la nuova passeggiata sulla diga foranea, anche in vista della bella stagione e dell’arrivo dei turisti. La pulizia straordinaria è stata fatta ieri mattina utilizzando una idropulitrice totalmente ecologica, con cui sono state ripuliti angoli della passeggiata interessati da abbandoni di cicche, cartacce o deiezioni animali.

Il nuovo macchinario è dotato di un erogatore di liquidi per il lavaggio e di getti d’acqua a forte pressione, inoltre la funzione aspirante ha permesso di rimuovere tutti rifiuti trovati lungo il percorso. L’idropulitrice ha un’autonomia di oltre dieci ore e, se messa a regime, consentirebbe di coprire i turni di lavoro e di eseguire la maggior parte delle opere di pulizia, compresa la disinfezione mirata. Un macchinario che stanno utilizzando anche in realtà turistiche consolidate come le città di Pisa, Lucca e Livorno, oltre che in diversi altri Comuni italiani di grande densità demografica e in questi giorni continuerà ad essere visto sul territorio, proprio per verificarne tutte le potenzialità. "Stiamo sperimentando l’utilizzo di questo nuovo macchinario per la zona della passeggiata di Marina, ma può essere idoneo anche per alcune zone del centro città – ha spiegato l’amministratore unico di Retiambiente Carrara, Fabrizio Volpi –. Si tratta di un mezzo agile e maneggevole, non impattante visivamente, né acusticamente. Inoltre è elettrico, per cui ancora più in linea con l’ambiente". "Questo test è stato realizzato anche in vista della bella stagione ormai alle porte – ha aggiunto l’assessore alle partecipate Carlo Orlandi –, che porterà sicuramente un bel flusso di visitatori in città e sulla nostra bella passeggiata, che richiama sempre più persone anche da fuori. Rivolgo quindi un ringraziamento all’amministratore unico e al personale della società per l’impegno che mettono tutti i giorni nella cura dell’ambiente in cui viviamo".