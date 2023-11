Altra uscita eccellente. Se ne va anche il segretario. La ricerca del sostituto

Un’altra testa cade nei piani alti del Comune. A pochi giorni dall’ufficialità della fine del rapporto di collaborazione tra la sindaca Serena Arrighi e la ormai ex rappresentante di gabinetto Marella Marchi, una delle fedelissime della prima cittadina, questa volta a terminare anticipatamente il rapporto con il Comune è il segretario generale Corrado Grimaldi, fortemente voluto dalla sindaca. Se già la defezione di Marella Marchi era stata vista, soprattutto dall’opposizione, come una iniziale crepa nei rapporti all’interno degli uffici comunali, con tanto di dichiarazioni che parlavano di clima irrespirabile in Comune, adesso arriva il turno del segretario generale.

del Comune si parla di ‘cessazione anticipata dall’incarico di segretario generale del Comune di Carrara del dottor Corrado Grimaldi, con una disposizione dell’albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali’. A seguire anche l’annuncio che sono state già avviate le procedure per la ricerca del nuovo sostituto. Al termine del procedimento saranno vagliate le manifestazioni di interesse pervenute con l’esame dei curriculum al fine di individuare il segretario in possesso delle adeguate competenze. . Grimaldi era entrato in carica lo scorso 5 dicembre, quindi poco meno di un anno fa, e continuerà a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina e alla presa di servizio del nuovo titolare, una volta concluso l’iter di individuazione del sostituto. Una defezione che, stando ad alcune indiscrezioni che l’opposizione aveva rilasciato nei giorni scorsi, sembrava già nell’aria da un po’ di tempo. "Sappiamo già che il prossimo a cadere sarà il segretario Grimaldi – aveva annunciato solo pochi giorni fa il consigliere Simone Caffaz – che, nelle idee della sindaca, doveva essere il suo tagliatore di teste e invece si è dimostrato un uomo di carattere e rispettoso della legge".

Non sono ancora chiare le ragioni ufficiali di questa separazione anticipata tra Comune e il suo ormai ex segretario, a cui la sindaca ha voluto comunque porre i ringraziamenti per il lavoro svolto. "A nome dell’amministrazione – prosegue la nota – vanno i ringraziamenti per la proficua collaborazione avviata in questi mesi, con l’augurio di un buon lavoro per il nuovo incarico che andrà a ricoprire".

D.R.