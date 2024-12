Alternanza e competenze, il premio. Quattro scuole eccellenti sul podio

Quattro scuole, tutte della provincia, vincitrici del premio ’Storie di alternanza e competenze’, settima edizione, promosso dalla Camera di Commercio, Unioncamere e Isi, Fondazione per l’Innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale, in collaborazione con il ministero dell’istruzione. Il premio, 500 euro e un attestato, è stato assegnato a quegli istituti che hanno realizzato i migliori Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, le migliori alternanze scuola lavoro. La loro importanza è stata sottolineata da Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio: "Oggi celebriamo progetti che uniscono tradizione e innovazione, dimostrando quanto sia fondamentale investire nelle competenze delle nuove generazioni per costruire il futuro". E da Marta Castagna, provveditore che ha ribadito come il Pcto serva a sviluppare le competenze all’orientamento e a portare i giovani a contatto con il mondo delle imprese. Ognuna delle scuole che ha partecipato ha prodotto un video che è stato proiettato prima della premiazione. Per la categoria licei, vincitore è stato il progetto ’Carrara comunità artistica - Studio archivio sul liceo Gentileschi’ realizzato appunto dal Gentileschi, finalizzato alla riscoperta della storia e dell’identità del liceo e della città. I ragazzi erano accompagnati dalle docenti Camilla Bianchi e Francesca Perozzi.

L’istituto professionale per il marmo ’Tacca’ con il progetto ’Skills 2023/2024’, volto a formare nuove generazioni di artigiani del marmo, capaci di padroneggiare le tecniche artigianali locali, ma anche le nuove tecnologie digitali di lavorazione, alla fine del quale gli studenti hanno anche realizzato tre sculture che sono state esposte durante Carrara Studi Aperti e durante l’ultima edizione della fiera del lapideo di Verona MarmoMac (progetto capitanato dai docenti Andrea Nicoli, Marco Ambrosini, Donatella Nardi, Francesca Sandrini). Mentre "Me Resort Apuane" dell’Istituto tecnico Barsanti sede Einaudi ha visto la realizzazione di una linea di abiti (uomo e donna) e successiva sfilata. "Siamo una scuola giovane, abbiamo lasciato parlare gli abiti" hanno detto i docenti Giuseppe Moretti e Luisa Manfredi. Infine il progetto ’Una ‘Magica’ traversata’ del Barsanti di Fiorillo, per il quale i ragazzi hanno navigato tre giorni nel Golfo dei Poeti a bordo di un’imbarcazione a vela della lunghezza di 14 metri e hanno imparato i valori della sostenibilità allestendo una cambusa a basso impatto ambientale con prodotti bio (responsabili del progetto i docenti Renato Rapolla, Annalisa Pisanelli, Raffaella Tonelli).