Alta benemerenza civica a Musetti. L’ambito riconoscimento del Comune

CARRARA

A Lorenzo Musetti l’Alta benemerenza civica del Comune di Carrara. Il prestigioso riconoscimento al tennista carrarese, fresco vincitore pochi giorni fa della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, sarà consegnato prossimamente a palazzo civico, compatibilmente con il fitto calendario di gare a cui il giovane professionista dovrà rispondere nelle prossime settimane.

"Sarà un onore e un grande piacere assegnare l’Alta benemerenza civica a Lorenzo Musetti – spiega il presidente del consiglio comunale, Cristiano Bottici – non appena i suoi impegni agonistici gli premetteranno di venire in città. Assieme a tutti i capigruppo avevamo già deliberato il conferimento del riconoscimento all’indomani della vittoria della Coppa Davis e ora, alla luce degli straordinari risultati sportivi che Musetti sta continuando a conquistare, ultimo dei quali la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi, sarà ancora di più una gioia per noi tributargli il giusto riconoscimento da parte di tutta la città. Siamo consapevoli di quanto sia frenetica la vita di uno sportivo del suo livello e per questo stiamo lavorando per trovare il momento giusto per festeggiarlo tutti assieme. Non appena ci sarà occasione lo accoglieremo a braccia aperte".

Per il tennista apuano, la conquista della medaglia di bronzo è solo l’ultimo di una serie di successi sportivi di livello, iniziato a fine 2023 con l’altrettanto prestigiosa vittoria nella Coppa Davis e proseguito alcuni giorni fa nell’olimpiade parigina con la vittoria nella finale per il bronzo. Musetti con il terzo posto ottenuto a Parigi, entra ancora di più nella storia del tennis italiano, dato che erano trascorsi 100 anni dall’ultima volta che un tennista italiano riuscisse ad ottenere una medaglia nel singolare maschile in un torneo olimpico. "Subito dopo la conquista della medaglia olimpica – aggiunge la sindaca Serena Arrighi – ho avuto modo di complimentarmi personalmente con i familiari di Lorenzo Musetti e rinnovargli l’invito a venire in Comune per la cerimonia. Con i suoi risultati sportivi e il suo modo di essere fuori dal campo, Lorenzo Musetti porta in alto il nome di Carrara in tutto il mondo e sarà per noi un grande orgoglio premiarlo a nome di tutti i carrarini".