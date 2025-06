Alpi Apuane protagoniste. I villaggi pastorali di Puccini. Storie di rifugi e bivacchi

Sarà presentato venerdì alle 21 presso in biblioteca il volume ’Villaggi pastorali delle Alpi Apuane’, pubblicato dal Parco Regionale delle Alpi Apuane, Unesco, Global Geopark. Il libro, di Raffaello Puccini, esplora gli spazi comunitari e di convivenza costruiti in territori aspri e d’alta quota, non meno importanti di quei centri più raggiungibili, perché ci ricordano l’importanza di avere cura di ogni piccola porzione di territorio, anche della più marginale. Le storie di questi villaggi raccontano di coltivazioni agricole, di contese tra paesi, di isolamento e comunità, ma anche di vite umane, quelle degli agricoltori e dei pastori che hanno vissuto e curato il territorio, infine anche degli alpinisti che dal XIX secolo iniziarono a frequentare le nostre montagne.

Il volume, assieme a ’Ponti in pietra delle Alpi Apuane’ e ’Vivere sotto la roccia: eremi e capanne rupestri delle Alpi Apuane’, fa parte di una trilogia di pubblicazioni curata dal Parco. La realizzazione del libro è stata possibile grazie al contributo dei numerosi autori: Antonio Barsanti, Fabrizio Bartolini, Michela Biagi, Cristina Castelli, Fabrizio Cinquini, Lucia Giovannetti, Leonardo Lombardi e Raffaello Puccini. L’evento, organizzato dal Cai di Carrara, rappresenta un’occasione unica per gli amanti della cultura, della storia e della natura, per entrare in contatto con una realtà poco conosciuta ma affascinante delle Alpi Apuane. Il programma prevede i saluti della presidente del Cai, Lucia Geloni, l’intervento dell’autore e un dibattito tra i partecipanti. Il Club Alpino Italiano Sezione di Carrara ringrazia il Parco per la collaborazione all’organizzazione dell’evento e il Comune di Carrara per la concessione gratuita degli spazi della biblioteca.