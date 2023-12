Alle Stanze del teatro Guglielmi storie di vela e di banchina

Oggi alle 17,30 nelle Stanze del Teatro Guglielmi, si terrà la presentazione del libro della giornalista Cristina Lorenzi (nella foto) ‘Oltremare. Racconti di banchina’, Carte Amaranto Editore. L’incontro, che ha il patrocinio del Comune di Massa, sarà moderato dal giornalista David De Filippi. Il libro è composto da cinque capitoli di storie di mare, di vento, di amicizia. Cinque persone che hanno deciso di dare un senso o un completamento alla propria vita fra le onde. Fra le avventure di tre marinai al timone che hanno affrontato l’Atlantico e circumnavigato il globo, due storie al femminile: il team della Vela della rinascita che ha restituito il sorriso a donne malate, pazienti oncologiche o vittime di violenza. Donne che per la prima volta si sono rimesse il costume, hanno fatto il bagno tutte insieme, acquagym, hanno cazzato rande e tenuto il timone ritrovando con il vento e la vela quella spinta per ricominciare, quello stimolo per la ripartenza dopo la caduta. Ancora la storia di Cristina, skipper, mamma, giornalista che fra gli orari tiranni di una redazione di cronaca di provincia è riuscita a salpare e far salire sulla sua barca a vela donne coraggiose, bambini che hanno imparato fra i dictat del mare e del meteo le regole del dovere e l’amore per la natura. Racconti di traversate, di burrasche e placide notti in rada, ma anche riflessioni, racconti e scoperta di un’intimità che solo il mare e l’assoluto sono in grado di tirare fuori.