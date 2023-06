Allarme vespa velutina Intervento sul viale Roma

La mappa dei nidi di vespa velutina rimossi sul territorio apuano diventa ogni anno sempre più fitta. Significa che la specie si sta diffondendo e ormai sarebbe inarrestabile se non fosse per il gruppo di apicoltori che in maniera di fatto volontaria stanno cercando di tenerla sotto controllo. Impresa non facile. Perché i nidi devono essere visti e riconosciuti, certo, poi soprattutto segnalati. L’impegno degli apicoltori diventa sempre più gravoso nella quasi totale assenza delle istituzioni a cui ormai da anni chiedono una mano. Anche perché la ’velutina’ è molto pericolosa per le persone. Ieri un altro intervento nella zona del viale Roma, in un condominio privato di fronte all’Esselunga, a due passi dallo skate park. Un nido preso in una fase ancora di sviluppo, costruito sotto il cornicione della terrazza di un appartamento. Sul posto Carlo Andrea Giorgi, Andrea Del Becaro e Marco Giorgi mentre il coordinatore è Stefano Fenucci. "Si tratta del 13° intervento dall’inizio dell’anno a Massa, il 20° in provincia. Ormai li troviamo ovunque. L’altro giorno uno sotto un paralume ma il più pericoloso poco tempo fa ad Alteta: era dentro una siepe e già di grandi dimensioni, con 78 operaie, una regina e 250 celle opercolate". Per segnalare i nidi si può scrivere al gruppo Facebook Velutina Massa Carrara, contattare i Vigili del fuoco o l’associazione Toscana Miele.