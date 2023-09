Allarme roghi, in fiamme un’auto: "Zona del cimitero fuori controllo"

Misterioso incendio la notte scorsa nei pressi del Cimitero di Terrarossa, in Comune di Licciana Nardi dove, per cause oggetto di indagine da parte delle autorità di competenza, un’auto, una Opel di proprietà di un pensionato residente con la famiglia nella zona, è andata a fuoco.

A dare l’allarme una persona che tornava dal lavoro. Sul posto, sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco di Aulla che sono riusciti a limitare i danni, il mezzo infatti è stato bruciato per la metà anteriore, poi il fuoco è stato spento e i carabinieri. della Compagnia di Pontremoli sopraggiunti per tutti i rilievi e le incombenze di legge che il caso comporta. Sulla vicenda ,si accavallano versioni particolari, soprattutto alimentate dalla sparizione delle due targhe,l’anteriore e posteriore del mezzo le quali, pare siano state asportate, per qualche motivazione al momento sconosciuta.

Vi sono anche voci secondo le quali, l’auto andata a fuoco, sia stata erroneamente scambiata con un’altra di proprietà di persona diversa; si tratta comunque di voci e saranno quindi gli inquirenti a stabilire la verità dei fatti.

Sulla misteriosa vicenda, si registra l’intervento del consigliere d’opposizione Francesco Micheli della lista “Siamo Licciana“: "Circa due settimane fa nel quartiere del Masero pare abbiano già tentato di incendiare un’auto – afferma Micheli – durante la notte e sarebbe stata vista fuggir via una persona incappucciata; la zona comunque dove è avvenuto il fattaccio l’altra notte, sarebbe divenuta luogo di spaccio notturno. L’incendio, è avvenuto in circostanze ancora poco chiare proprio nella zona del Cimitero della frazione di Terrarossa e solleva, fa emergere molti dubbi sul come venga gestita la sicurezza da parte dell’amministrazione. Nelle vicinanze, ci sono le telecamere della scuola di Terrarossa – specifica Micheli – che non hanno registrato nulla perché probabilmente non funzionanti oppure in quanto erano spente. La zona è diventata poco sicura la notte e questo può essere un pericolo per chi ci abita – aggiunge il consigliere – l’amministrazione deve risolvere al più presto questa situazione che riguarda sia Terrarossa, quanto il Masero e la Via Francigena. E’ proprio il caso di dire che il sindaco Martelloni dorme sonni tranquilli ma purtroppo così non è per i suoi concittadini".

Roberto Oligeri