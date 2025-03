Allarme leishmaniosi in via Canal del Rio: al via la disinfestazione

Domani e dopodomani è in programma una disinfestazione contro i pappataci in via Canal del Rio. Dopo che è stato riscontrato un caso di leishmaniosi si rende necessaria la bonifica della zona. L’intervento si svolgerà nella notte tra giovedì e venerdì, dalle 23 alle 6 del mattino. A tutela della salute pubblica e per estrema precauzione, la sindaca Serena Arrighi ha emesso un’ordinanza che prevede l’uso di insetticidi autorizzati. È necessaria la collaborazione dei residenti nella zona di via Canal del Rio per rendere accessibili al personale incaricato, dotato di cartellino di riconoscimento, le pertinenze esterne come giardini, orti, cortili, piazzali, giardini e terrazze al fine di effettuare le operazioni programmate.

L’amministrazione invita a lasciare socchiusi i cancelli di accesso alle proprietà private. Si raccomanda di non sostare in prossimità degli operatori che effettuano il trattamento di disinfestazione, di tenere chiuse le porte e le finestre, di tenere spenti gli impianti di ricambio d’aria, di non esporre i panni all’esterno; di togliere o proteggere i giochi dei bambini. Ma anche di allontanare gli animali di proprietà presenti nelle aree dell’intervento e proteggere i loro ricoveri e suppellettili, di avvertire il personale in caso di aree adibite a orti e di indicare la presenza di vasche con pesci o tartarughe. Considerato che gli insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli, è necessario prima del trattamento, raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica. La sindaca raccomanda inoltre di rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, avendo cura di lavarle abbondantemente, sbucciando la frutta prima dell’uso. Per ulteriori informazioni 0585 64.15.75, oppure alla ditta Bmb Srl sistemi per l’ambiente al numero 050 70.39.75.