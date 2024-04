Alla scoperta delle nostre autentiche qualità: il corso per conoscersi

Un viaggio di esplorazione con Il giardino del coaching di Giovanna Leverotti. "Un evento per esplorare le unicità e forze nascoste - scrive la Leverotti -, approfondire la comprensione di se stessi, riconnettersi con l’autenticità più profonda, condividere le esperienze ed essere ispirato dagli altri partecipanti. Ricevere strumenti per integrare la propria autenticità nella vita di tutti i giorni". Da tutto questo prende forma il group coaching: Le mie qualità autentiche: conoscersi per riconoscersi. Dopo l’appuntamento di ieri che si è tenuto in presenza all’interno del Piccolo casale dei Ronchi a Massa torna l’incontro, ma questa volta in modalità online. Sabato 4 maggio su piattaforma Zoom dalle 10 alle 13 collegandosi al link: https://shorturl.at/oGNS2. "Ogni momento siamo chiamati a prendere delle decisioni - spiega la coach Leverotti -, ma per far questo è importante avere una chiara comprensione di noi stessi, di come funzioniamo, di quali sono i nostri desideri più profondi. Le vere risposte alle grandi domande, sono dentro di noi. Ho scelto il coaching e me ne sono innamorata, per il rispetto che questo metodo ha per lo sviluppo della persona. Ho da sempre coltivato un forte interesse per le persone, il loro benessere, e la loro soddisfazione personale e professionale. Quando le persone raggiungono il proprio benessere riescono a dare il meglio nella loro vita personale, professionale e nelle relazioni. Questo mi ha portato ad approfondire la mia formazione scegliendo accuratamente metodi che fossero efficaci nel supportare le persone ad attuare un vero cambiamento nel loro paradigma di pensiero e facilitassero il processo di chiarificazione ed evoluzione. Accompagno imprenditori, liberi professionisti, privati ed aziende nel loro processo di cambiamento, con una forza gentile, la caratteristica che mi contraddistingue: forza determinazione nell’andare avanti, nel non mollare anche sui terreni più scomodi, ma con estrema gentilezza e rispetto dei tempi e della persona". Per informazioni è possibile contattare il 347 6303441.