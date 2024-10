Alla scoperta della Vandelli con ’La fiaba del Monte Tambura’

Adulti e bambini incantati dalla principessa Maria Teresa Cybo Malaspina sulla avvincente storia della via Vandelli. Non tutti sanno come nasce questa antica e innovativa strada settecentesca che da Modena raggiunge Massa attraversando Appennini e Apuane: un progetto ambizioso che racconta di regni, duca e principesse, interessi commerciali e natura ribelle. Così ’La fiaba del Monte Tambura’ di Angela Maria Fruzzetti (Tara editoria) ripercorre la suggestiva vicenda ’camminando’ passo passo tra le pietre e i tornanti dell’antico tracciato. Pagine che si sono trasformate in letture animate grazie a Sara Chiara Strenta, che ha impersonato la principessa Maria Teresa, Guido Bertuccelli (il duca Rinaldo Ercole d’Este), e Donatella Cappè (la fata delle Apuane). Giorgia Minchella con la sua voce narrante ha fatto rivivere la fiaba emozionando i presenti. L’incontro è stato organizzato dall’istituto scolastico Padre Giacinto Bianchi in occasione dell’open day come festa di benvenuto e d’inizio anno scolastico. Una festa che ha coinvolto alunni e genitori con un laboratorio a tema. Il format potrebbe essere riproposto in altre occasioni e altre realtà con l’obiettivo di educare fin dall’infanzia alla conoscenza del territorio e al rispetto dell’ambiente.