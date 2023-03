Alla scoperta dei paesi A spasso per Sorgnano Identità e tradizioni

Con Sorgnano è ripresa l’attività ‘A spasso per i paesi’ dell’Accademia Albericiana e di Italia Nostra. Domenica nonostante la pioggia, un nutrito gruppo di interessati ha partecipato a un viaggio nel passato ascoltando racconti e testimonianze di due esperti: Alma Vittoria Cordiviola e Daniele Canali. E a seguire gli interventi di Davide Lambruschi dell’Accademia Albericiana e della presidente di Italia Nostra Emanuela Biso. Le delegazioni hanno trovato riparo nella chiesa. Poi tutti a spasso per Sorgnano per vedere e ascoltare la storia e i personaggi che l’hanno reso celebre.

"Abbiamo ripreso il nostro percorso nei paesi – spiega Davide Lambruschi – sono iniziative che ci aiutano a scoprire quello che si faceva raccontato dai custodi della memoria, in questo caso Alma Vittoria Cordiviola e Daniele Canali, che ha ricordato la battaglia di Ficarbola e i partigiani". Cordiviola oltre agli aneddoti legati al cibo, ha parlato di come sarebbe bello restaurare la ex cartiera del paese, magari con un itinerario ad hoc. "Di queste conferenze ne abbiamo fatte 200 – prosegue Lambruschi – soltanto in centro. C’è tanta attenzione verso queste conferenze e portando gente nei paesi cerchiamo di valorizzarli, ci sono persone che non ci sono mai state. Non è sempre facile organizzarle perché ormai in alcuni paesi non c’è più neanche un bar. Spesso ci ospitano le chiese, che hanno anche i servizi igienici. La prossima tappa a spasso per i paesi toccherà Castelpoggio e Noceto".

Alessandra Poggi