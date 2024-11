Alla scoperta dei luoghi più inediti: gioielli in vetrina con ’AmbiTour’

La Lunigiana che non ti aspetti in vetrina all’AmbiTour: un viaggio inedito e affascinante all’ombra delle Alpi Apuane alla scoperta dei luoghi e delle attività più suggestive dei territori toscani, riservato a sindaci, assessori, personale degli Ambiti turistici e operatori del settore turistico, organizzato da Anci Toscana e Toscana Promozione Turistica con il sostegno dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana. La quarta tappa di questa nuova edizione che ha messo sullo sfondo la grande bellezza della Lunigiana ha preso il via martedì dall’Abbazia di San Caprasio ad Aulla, con gli interventi di Gianluigi Giannetti presidente Unione di Comuni Montana Lunigiana e Roberto Valettini sindaco di Aulla.

AmbiTour ha l’obiettivo di rafforzare dall’interno la destinazione Toscana creando le occasioni di conoscenza tra le amministrazioni. Alle 11 partenza per Equi Terme, dove erano previste le visite del Parco Regionale delle Alpi Apuane e all’ApuanGeoLab Museo interattivo di Geologia. Poi la presentazione del Centro Servizi e Portineria di Comunità, del nuovo Tour-Gioco di Equi Terme e del progetto di Turismo di Comunità Equi Terme Comunità Ospitale di Coop. A seguire il pranzo-degustazione con prodotti locali a cura dell’Istituto Alberghiero di Bagnone (IIS Pacinotti-Belmesseri) a ’La Posta’. Poi le visite a rotazione per gruppi alle Grotte di Equi: in grotta carsica buia, al Museo Archeologico ed alla Tecchia Preistorica; alla dimostrazione del volo in zipline sul torrente; alla dimostrazione di arrampicata assistita in falesia di roccia. Infine il ritorno ad Aulla.

L’ambito della Lunigiana è composto da 14 Comuni: Aulla (capofila) Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri. Ambitour è una iniziativa innovativa che finora ha coinvolto centinaia di amministratori e operatori del settore ed è nata per sostenere e qualificare il turismo della Toscana, puntando sul coinvolgimento diretto dei territori.