Alla scoperta dei gioielli del Novecento con Discover Carrara

Ci sono ancora posti disponibili per la visita guidata all’esposizione ‘Novecento a Carrara. Avventure artistiche tra le due guerre’ curata da Massimo Bertozzi, in corso a Palazzo Cucchiari fino al 24 ottobre. Un viaggio tra le opere più significative dello scorso secolo accompagnati dallo storico dell’arte Davide Pugnana. La mostra organizzata dalla Fondazione Giorgio Conti propone 120 opere sia di scultura (in marmo, bronzo, gesso, terracotta), sia di grafica (dipinti, disegni, pastelli). L’appuntamento è promosso da Discovercarrara ed è in programma per le 21 di venerdì 20 ottobre. Per informazioni e prenotazioni scrivere a all’indirizzo mail: discovercarrara@gmail.com.