Lutto nel mondo dell’arte: il noto scultore Alessandro Mosti “Indian” morto per un malore

Massa Carrara, 2 ottobre 2023 – Mondo dell’arte in lutto. Il maestro scultore Alessandro Mosti, conosciuto come “Indian”, è morto all’età di 53 anni. Fatale un malore che ha accusato mentre si trovava in auto.

"Indian” era un artista scultoreo conosciutissimo. “Fantasticare con la mente e con il cuore, poi modellare con le mani i propri sogni ed emozioni”. Con questa frase descriveva se stesso e il suo lavoro.

Alessandro Mosti ha iniziato il suo lavoro da giovanissimo. Già a 14 anni, racconta lui stesso sul suo sito personale, lavorava nello studio Gualtieri di Carrara. E appena maggiorenne ha iniziato a lavorare nel prestigioso studio di scultura Nicoli & Lyndam di Carrara, patrimonio mondiale Unesco, fino a diventarne capo laboratorio. Qui “Indian” ha avuto modo di eseguire lavori del calibro di Messina, Vangi, Bourgeois, Bodini, Cárdenas, Pistoletto, Roca-Rey e Poncet. Nel 2011 ha aperto un laboratorio di scultura, dando vita alla Mosti Art Sculptures Srl, in via Tinelli 49.

A piangere la scomparsa dell’artista anche la dirigenza provinciale di Confartigianato Imprese Massa Carrara che “si stringe attorno alla famiglia del maestro scultore” e che fa sapere: “L’associazione ha conosciuto Alessandro per le diverse collaborazioni con il Liceo artistico "F. Palma", al quale ha sempre offerto il suo laboratorio e l’assistenza per le attività di Alternanza Scuola Lavoro, tra cui si ricordano la statua di Ali Piccinin e di Alberico I Cybo-Malaspina realizzate dai ragazzi. Con Alessandro se ne va un pezzo di storia dell’arte e dell’artigianato apuano”.

Tantissimi gli amici che si stringono nel dolore e lo ricordano sui social. “Ci ha lasciati un ragazzo sempre sorridente anche nei momenti più difficili, sempre disponibile e pronto ad aiutare”, si legge in un post. E ancora: “Alessandro Mosti, un vero artista, uno che riusciva a rendere impalpabile un materiale duro come il marmo. Riposa in pace”.