"Alcide Pedretti: Eroe della Lunigiana in Mostra al Museo di S. Giovanni" In occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, al Museo di S. Giovanni a Fivizzano verrà presentato il documentario "Alcide Pedretti, Eroe della Lunigiana". Un'opera che racconta la vita del concittadino, dai luoghi natii al sacrificio avvenuto nelle acque di Malta. Un'occasione per ricordare un eroe.