Albiano ‘vede’ la palestra. Lavori in dirittura d’arrivo

Albiano Magra avrà la sua palestra. E’ in fase di ultimazione la parte strutturale di un’opera attesa, per gli studenti della primaria del Ghandi. Il Comune di Aulla ha ottenuto 800mila euro grazie ai fondi PNRR. "Siamo profondamente soddisfatti – dichiara il sindaco Roberto Valettini – per aver saputo intercettare i fondi PNRR e per la celere realizzazione di un’opera attesa e importante per la nostra popolazione scolastica". Affidata la parte progettistica a Stefano Pucci e la parte strutturale e architettonica ad Andrea Cecchi, il cronoprogramma prevede la consegna all’inizio del nuovo anno scolastico. L’edificio sarà composto, oltre che dalla palestra, da spogliatoi e servizi igienici per i quali è previsto un ulteriore stanziamento.

Il posizionamento della nuova palestra è stato pensato in modo tale che essa possa essere accessibile sia dall’interno della scuola elementare da alunni e professori, sia da diversi accessi esterni, che avranno la funzione di uscite di sicurezza. "Sono felice ed emozionato allo stesso tempo – dichiara il vicesindaco Roberto Cipriani, che ha seguito ogni fase del bando – per questo grande risultato. Dopo l’apertura delle medie due anni fa, la costruzione della palestra dà l’idea di quanto sia concreta questa amministrazione, di quanto sia attenta al bene della comunità e soprattutto dei numerosi ragazzi che vivono ad Albiano".

La palestra avrà una superficie netta di circa 308 metri quadri per una capienza tale da poter accogliere 100 alunni: permetterà quindi di gestire due classi contemporaneamente, oltre ai docenti e al personale scolastico. Una struttura senza barriere architettoniche, che consentire quindi l’accesso e l’utilizzo dell’edificio da parte delle persone con disabilità. "E’ un’opera molto importante che prende vita – dichiara la delegata allo sport, Giada Moretti –, può rappresentare un punto di riferimento sportivo anche per tutta la comunità di Albiano che fino a oggi aveva solamente il campo da calcio".

Gli interventi per le scuole non si fermano ad Albiano. Stanno per essere ultimati infatti anche i lavori alla palestra delle elementari di Serricciolo che, grazie a un finanziamento di 217mila euro, verrà consegnata dopo Pasqua. Con il nuovo anno scolastico l’amministrazione comunale assicura anche il completamento della palestra delle scuole medie di Aulla nella parte mancante del tunnel di collegamento e di sistemazione delle aree esterne, per un totale di 480mila euro che si vanno a sommare allo stanziamento iniziale di 800mila euro di fondi regionali. "Nel giro di qualche mese – sottolinea la delegata all’istruzione, Silvia Amorfini – i ragazzi delle nostre scuole avranno finalmente le tanto attese palestre. Sarà mia premura, insieme all’assessore ai lavori pubblici Alessandro Giovannoni, monitorare i cantieri e assicurarci che tutto proceda spedito verso la fine lavori e dare la possibilità ai nostri studenti di utilizzare le palestre quanto prima".