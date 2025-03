Albiano in salute: giornata di prevenzione gratuita il 5 aprile

Torna ’Albiano in salute’ con una mega giornata di prevenzione gratuita. Dunque ricominciamo dopo una pausa di alcuni mesi durante la quale però non siamo stati con le mani in mano. Riprendiamo anche perché le giornate sono state fortemente richieste oltre che dai compaesani anche da persone residenti in altre province". Così Marcello Lo Presti presidente del comitato della Croce Rossa di Albiano Magra, che guida uno ’squadrone’ di oltre 120 volontari. L’appuntamento è per sabato il 5 aprile dalle 9 alle 14 alla sede del Comitato in via don Pietro Corsini 77.

"E’ stata un’estate di fuoco con tante attività che ci hanno fatto registrare una miriade di partecipanti, sempre organizzate con vari collaboratori, come ’Sosia & friends’ all’11esima edizione, ’Panigacci sotto le stelle’ con la partecipazione del Gruppo astrofili massesi, ’Serata con il Toscana Musical’ e ancora inaugurazione di nostri nuovi mezzi, giochi sul prato per bambini, torneo di pallavolo, prevenzione epatite C con appositi test. Soprattutto attività di solidarietà, ancora in corso, per il nostro piccolo Andrea e molte altre ancora".

Quanto alle giornate di prevenzione: "Abbiamo scelto la data del 5 aprile non a caso. Il 5 e 6 aprile sono due date dedicate dal Giubileo, al quale abbiamo partecipato a Roma con un gruppo di volontari, alle persone ammalate, con i loro familiari e assistenti e a tutte le figure professionali legate al mondo della sanità: medici, infermieri, operatori sanitari, volontari. Il Papa infatti definisce malati e operatori sanitari ’angeli di speranza’ e dice: ’Siete inno alla dignità umana. Tutti “angeli di speranza’, tutti ’messaggeri di speranza’, tutti ’messaggeri di Dio, gli uni per gli altri, in ogni luogo in cui si trovano: famiglie, ambulatori, case di cura, cliniche, ospedali’. In questo Giubileo aggiunge ancora il Papa, tutti voi ’avete più che mai un ruolo speciale. Il vostro camminare insieme, infatti, è un segno per tutti un inno alla dignità umana, un canto di speranza la cui voce va ben oltre le stanze e i letti dei luoghi di cura in cui vi trovate, stimolando e incoraggiando nella carità la coralità della società intera’".

"Forti di queste parole, ripartiamo il 5 aprile con un gruppo di specialisti di alto spessore. Nella giornata effettueremo con un ’battaglione’ di specialisti la prevenzione della sindrome metabolica e patologie annesse, soprattutto prevenzione nei confronti dei bambini, test glicemia ed epatite C. Nel dettaglio: visita cardiologica ed elettrocardiogramma, visita diabetologia, internistica, nefrologica, visita ortopedica e prevenzione delle patologie delle grosse articolazioni, visita reumatologica, consulto nutrizionale, test udito, visita oculistica, oltre a rilievo pressione arteriosa, peso, altezza, circonferenza, pulsiossimetria, test epatite C, glicemia e altro. Nei prossimi giorni – conclude il presidente della Cri di Albiano Magra – dati i molti ambulatori si potrà telefonare per le prenotazioni la mattina al numero 0187-415493".