Albertina e le altre vittime civili. A Firenze le nostre storie ’resistenti’

Riflettori accesi su ‘Albertina e le altre’ e ’Vittime civili-Danni collaterali’, due libri di Angela Maria Fruzzetti. Libri che raccontano le storie di ragazze e ragazzi sopravvissuti agli eccidi nazifascisti di Vinca, Forno, Guadine, Sant’Anna di Stazzema, Bergiola Foscalina, Fosse del Frigido. ’Albertina’ è stato scritto in occasione del 70° anniversario della Liberazione. L’autrice ha proseguito con ’le altre’ arrivando a pubblicare per gli 80 anni ’Vittime civili- Danni collaterali’, con il patrocinio dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra (Anvcg), edito da Tara Editoria. La scrittrice massese è stata ospitata a Firenze per una conferenza stampa al Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso. C’erano la presidente della commissione cultura dell’assemblea legislativa toscana, Cristina Giachi, il consigliere regionale Giacomo Bugliani, l’avvocata Chiara Diamanti della commissione ParioOpportunità del Comune di Carrara. "Dedicato alle ricadute sui civili e sulle donne degli eventi della guerra – ha detto Giachi – e a episodi che lasciano aperte ferite, risentimenti. Spesso il dolore che lasciano le guerre fa esplodere i futuri conflitti". "Il merito della scrittrice Fruzzetti è quello di far conoscere al pubblico la storia del territorio – ha detto Bugliani – e di far conoscere luoghi pesantemente martoriati dall’ultimo conflitto. Fa conoscere un modo parallelo alla guerra, con attenzione particolare al mondo femminile e con ricerche fatte su eventi quotidiani. Vorrei segnalare il lavoro fatto nelle scuole per far conoscere ai più giovani le tragiche vicende". "Importante tramandare la memoria della Resistenza – ha aggiunto Diamanti – e il ruolo delle donne è stato centrale per resistere alle violenze nazifasciste".

Nell’occasione Fruzzetti ha donato alla consigliera Giachi una mini panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza sulle donne. Di Albertina e le altre si parlerà il 12 aprile mentre l’appuntamento per il lancio di ’Vittime civili-Danni collaterali’ è per domenica 27: entrambi saranno presentati a Palazzo Ducale, nel Salone degli Svizzeri, nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune per gli 80 anni della Liberazione di Massa e dell’Italia.