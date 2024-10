Al via la campagna "Pitagorà". Giovani, prevenzione e servizi

Si chiama "Pitagorà" ed è una campagna di sensibilizzazione sui servizi dedicati ai giovani. Appuntamento venerdì al Country club di Pontremoli con l’evento di Regione Toscana, Società della salute della Lunigiana, Azienda Usl Toscana nord ovest e Comune di Pontremoli, in collaborazione con Lions Pontremoli Lunigiana, Futuro aperto, Aurora domus, Madre Cabrini, Centro disturbi del comportamento alimentare e Comunità pedagogico riabilitativa Monte Brugiana. Sono stati invitati a partecipare tutti gli studenti delle classi prime degli istituti superiori della Lunigiana. A dare il via all’evento alle 9, sarà uno spettacolo teatrale intitolato ‘Cambio di stagione, un armadio di domande’ di Virginia Martini e con Ilaria Solari e Antonio Branchi e Virginia Martini. A seguire, alle 10, apriranno gli stand informativi e i ragazzi, suddivisi in gruppi, potranno interagire con gli esperti. Ci sarà lo stand del Serd a offrire un supporto informativo sui servizi di prevenzione contro il fumo e l’abuso di alcool, con la partecipazione di un medico, uno psicologo, un educatore e un tecnico del Centro antifumo. Due le attività: la prima si servirà di un analizzatore di monossido di carbonio per monitorare l’impatto del tabacco. La seconda esplorerà i rischi legati al consumo di alcool, con l’ausilio di occhiali che simulano l’effetto dell’ebbrezza, sensibilizzando sulle conseguenze degli eccessi. Saranno distribuiti gadget a tema, tra cui braccialetti e alcol test monouso. Mentre allo stand Ufsmia, in un ambiente informale e accogliente, ci saranno psicologi, neuropsichiatri ed educatori professionali, pronti ad ascoltare le emozioni suscitate dalla rappresentazione teatrale che aprirà Pitagorà, per far conoscere lo spazio del Consultorio Giovani, dedicato ai ragazzi dai 13 ai 25 anni. Un luogo dove si può trovare ascolto e sostegno su temi come gli affetti, amicizie e solitudine, fino a questioni di sessualità, contraccezione, difficoltà di coppia o sfide.

Sarà la nutrizionista, Sofia Demartis, con "La salute vien mangiando", invece svilupperà un dialogo sui giusti stili di vita.

In conclusione, l’intervento a cura di Alessandro Bertirotti, antropologo della mente e docente all’Unionista degli studi di Genova, intitolato "Solidarietà e sopravvivenza: il ruolo cruciale della cooperazione nell’evoluzione umana".