Al via il ’Lunigiana Film Festival’. Tre giorni fra parole e cultura

Conto alla rovescia per il Lunigiana Film Festival, presentato al Museo degli Agostiniani. Riflettori su cinema, libri, musica, ambiente e diritti umani. Quest’anno si svolgerà in più luoghi della struttura conventuale: giardino, chiostro e Museo d’Arte Sacra. L’appuntamento è per i giorni 27, 28 e 29 giugno: le presentazioni delle opere in concorso si alterneranno negli spazi citati. Patrocinato dal Comune di Fivizzano che sostiene l’iniziativa, il festival è diretto dal regista Daniele Ceccarini e realizzato dall’Associazione Lunae assieme a Oreste Verrini e Virginio Sale di “Passi, Paesi e Parole“ Arci Agogo, di Aulla e al patrocinio di Apuania Film Commission e l’associazione Benetti di Massa. Negli anni ha ospitato nomi del panorama nazionale quali Licia Colò, Erika Blank, Francesco Niccolini, Franco Arminio, Daniele Biacchessi, Giovanni Lindo Ferretti, Adelmo Cervi, il regista e scrittore iraniano Fariborz Kamkari. Il programma: venerdì 27 giugno nel chiostro alle 18.30 “Il Partigiano che divenne Imperatore“ di Marco Ferrari; alle 21.15 nel giardino serata di premiazione e proiezione cortometraggi (saranno assegnati premi per il miglior corto sui diritti umani, il miglior corto sull’ambiente, a tema libero sono inoltre previste menzioni e un premio speciale. Sabato 28 giugno nel chiostro presentazione di “Palestina nonostante“ di Emanuela Crosetto con interventi di Paolo Zammori e Giancarlo Albori; alle 18.15 “Io sono italiano lo giuro“ di Simohamed Kaasbour; alle 21.15 nel giardino il docufilm “Flora“ di Martina De Polo. Domenica 29 giugno nel chiostro e nel Museo alle 18 poesie sull’Appennino “Panni Stesi“ di Giuliano Gennari con prefazione di Gian Mario Anselmi.

Roberto Oligeri