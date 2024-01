Al via il ciclo di incontri ’Miti e riti’

Sabato alle 17 appuntamento all’Associazione Archeosofica sezione di Massa in via Prado 64 – l’ingresso è libero – dove prende il via un interessante ciclo di quattro conferenze dal titolo “Miti e Riti”, curate dalla professoressa Evelina Lazzarin di Genova.

Il primo incontro dal titolo ”L’incanto della parola: Orfeo e Orfismo”, ha come tema l’enigmatica figura del musico cantore Orfeo, che ha ispirato nei secoli opere artistiche, letterarie, musicali, di grande fascino. Attraverso l’esame del suo mito, che si intreccia con quello di Apollo e di Dioniso-Zagreo, si potrà meglio comprendere il valore che assume l’incanto della parola, non solo musicata ma anche l’importanza di Orfeo nell’introduzione dei “culti misterici” nell’antica Grecia, il cui insegnamento ebbe grande influenza sulla vita di un grande personaggio come Pitagora.