Al Teatro dei Servi è di scena il grande sassofonista Rosen

Il festival jazz MutaMenti arriva a Massa, al Teatro dei Servi, con un nome importante del jazz internazionale, amatissimo dai più grandi della musica jazz, ma anche dalle star del pop nazionale e internazionale: il sassofonista newyorkese Michael Rosen. L’appuntamento è per questa sera alle ore 21.30. Rosen in trio con il pianista trentino Roberto Gorgazzini e il giovane contrabbassista Giulio Corini, presenta un progetto musicale nuovo costruito su una rilettura in formazione drumless di standard jazz spesso rimasti “in ombra”, brani presi da altri repertori e brani originali.

Rosen durante la sua carriera ha inciso praticamente per tutti i principali artisti italiani e svizzeri (tra i tanti Enrico Rava, Fabrizio Bosso, a Roberto Gatto, Stefano Bollani, Franco D’Andrea), si è esibito e collabora con numerosi musicisti di calibro internazionale (tra i quali Sarah Jane Morris, Peter Bernstein, Mike Stern, Jim Hall, Tommy Campbell, Peter Erskine, Kenny Wheeler), suona insieme all’Orchestra Della Scala, anche in concerti al fianco del leggendario vocalist Bobby McFerrin. In ambito pop ha inciso con Mina, Celentano, Concato, Rossana Casale, Renato Zero, Tiziano Ferro, Eugenio Finardi, partecipa a numerose tournée e trasmissioni televisive, con Bennato, Celentano, Giorgia, Jacqui McShee’s Pentangle. Si è esibito in 26 paesi, a numerosi festival e club di rilievo internazionali. Tutti i biglietti degli spettacoli hanno un costo di 7 euro e sono acquistabili presso la biglietteria dello spettacolo (aperta un’ora prima dell’inizio dei concerti). La rassegna è realizzata dall’Istituto Valorizzazione Castelli e affidata alla stabile e preziosa direzione artistica di Max De Aloe.