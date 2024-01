Al Leopardi la ’Notte bianca del classico’

La circolazione veicolare viene interrotta sulla Strada Provinciale 41 di Pognana, nel Comune di Fivizzano, all’altezza del km 9,100 fino al 22 marzo. A prevederlo è un’ordinanza del Settore Tecnico della Provincia di Massa-Carrara che è stata adottata per permettere l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria al ponte e che resta comunque in vigore fino al termine dei lavori. Circolazione veicolare interrotta anche sulla Strada Provinciale 58 di Ugliancaldo, nel comune di Casola in Lunigiana, all’altezza del km 8,600 nelle fasce orarie e giornaliere, dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17, dal lunedì al venerdì, tranne i festivi fino all’ 8 marzo 2024: sono esclusi i mezzi di soccorso durante il servizio di emergenza per il tempo necessario alla movimentazione delle attrezzature dalla carreggiata.