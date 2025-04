Al concorso dialettale anche la Rsa

Anche quest’anno in occasione di ‘Torano notte e giorno’ torna il concorso di poesia dialettale organizzato da Ugo Ganapini (nella foto). Una manifestazione molto attesa che ogni anno vede la partecipazione di numerosi scrittori. In questi giorni è stato presentato il bando di questa settima edizione, di cui saranno premiati i vincitori alle 21 di martedì 13 luglio nella cosiddetta aia di ‘Pipin’ del borgo. Il Comitato pro Torano e l’organizzazione del premio informano che gli elaborati della sezione A, i plessi scolastici, dovranno pervenire entro le 12 del 30 maggio, mentre quelli delle sezioni B e C entro e non oltre le 12 del 20 giugno. La sezione A è riservata ad alunni e studenti delle scuole Primarie, Secondarie e Istituti superiori, la B ai poeti dialettofoni del comprensorio carrarese, mentre la c agli ospiti della casa di riposo Regina Elena.

Si partecipa con un numero di cinque copie, elaborati, inediti ed anonimi, che dovranno essere inseriti in una busta chiusa e inviata per posta (farà fede il timbro postale) o brevi manu all’indirizzo libreria Baini, via Verdi, 2, 54033 Carrara (Ms). Sul retro della busta dovrà essere apposta la dicitura: Concorso di poesia ‘Sot l Steda d’ Toran’. All’interno del plico andrà inserita una busta sigillata con copia dell’originale con nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, mail, luogo, data e firma del partecipante, e una dichiarazione con scritto che l’opera presentata è "frutto del mio personale ingegno". Nel caso di minori la lettera dovrà essere firmata da un genitore o dal tutore legale.