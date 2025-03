Aggredì un’operatrice: perizia psichiatrica

Sarà disposta la perizia psichiatrica per la donna che si era responsabile di una presunta aggressione ai danni di un’operatrice socio sanitaria all’ospedale delle Apuane. La decisione arriva dal giudice Fabrizio Garofalo (nella foto), ieri mattina in tribunale, su richiesta del legale della donna, il legale Francesco Giusti, davanti alla Pm Marianna Di Palo. Sarà il perito Alessandro Del Debbio ad occuparsi della perizia.

Alcune settimane fa la 40enne domiciliata a Montecatini, si sarebbe resa responsabile di una vera e propria aggressione ai danni di una Oss che stava lavorando all’ospedale delle Apuane. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuta per sedare gli animi, la donna avrebbe dato in escandescenza già dal pomeriggio della domenica, poi, non contenta, in serata, probabilmente in preda ai fumi dell’alcol, avrebbe dato in escandescenza nel pronto soccorso dell’ospedale, aggredendo anche un’operatrice socio sanitaria in servizio, strattonandola e poi sferrandole uno schiaffo.

Sul posto erano subito intervenute le forze dell’ordine che avevano bloccato la donna e successivamente arrestato la 40enne. Per lei era scattata la direttissima in Tribunale e la successiva convalida dell’arresto e il divieto di dimora nella nostra provincia. Adesso sarà compito del perito di stabilire, tramite la perizia psichiatrica, lo stato di salute della donna chiamata a rispondere del suo comportamento poco ortodosso.