Aeroporto tappa dei Vip Ospiti Leonardo Di Caprio e Alberto II di Monaco

Stanno facendo il giro del mondo le immagini che ritraggono il divo di Hollywood, Leonardo Di Caprio, a cena due sere fa in uno dei locali più noti della Versilia, il Maitò di Forte dei Marmi. Era insieme ai genitori e al collega Tobey Maguire, oltre ad alcune modelle. L’attore ora starebbe passando alcune ore di relax in vacanza a bordo di uno yacht che si trova al largo fra le acque di Montignoso e quelle di Forte dei Marmi. A bordo dello yacht c’è anche l’elicottero utilizzato dall’attore che ha utilizzato come punto di riferimento per il rifornimento l’aeroporto di Marina di Massa Cinquale, come riportano i social dell’Aeroclub Marina di Massa. Lo scalo apuano dimostra così ancora una volta quello che può essere un ruolo fondamentale nelle strategie economiche e soprattutto turistiche del territorio, snodo cruciale per la provincia ma anche in un’ottica di area vasta: per i locali vip della costa apuoversiliese certo, per gli yacht che durante l’estate stazionano al largo delle coste apuane e della Versilia, certo, ma non bisogna dimenticare che rappresenta anche lo scalo più rapido e veloce per potersi collegare ai poli della nautica fra i più importanti a livello nazionale e internazionale, da Viareggio a La Spezia passando per la zona industriale di Massa e Carrara dove si trovano aziende fra le più rinomate e apprezzate. E’ chiaro che sono questi gli assi di sviluppo su cui può puntare l’aeroporto: in questi giorni lo scalo non è solo servito a dare supporto logistico alla star di Hollywood ma è stato scalo scelto anche dal Principe Alberto II di Monaco, ben visibile in uno scatto che lo ritrae sulla pista di Cinquale. Secondo fonti attendibili, il principe Alberto di Monaco sarebbe stato diretto prima a Pietrasanta poi ai cantieri navali di Viareggio. Nel pomeriggio, è ripartito sempre dallo scalo apuano. Oggi l’aeroporto vede ancora la presenza operativa e gestionale dell’aeroclub Marina di Massa su cui però è ancora pendente l’ordinanza di sgombero del Comune che dovrebbe essere rispettata entro il 29 di giugno.