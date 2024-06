"Aeroporto scelta sbagliata per il ’105 Summer Tour’"

Il ’105 Summer Tour’, prima annunciato per piazza Aranci e poi dirottato all’aeroporto, scatena polemiche anche a livello politico. L’evento, in programma il 5 luglio, non deve essere spostato: lo sostengono Marco Amorese, responsabile del turismo di Fratelli d’Italia, e Stefano Benedetti, dell’associazione Massa Città Nuova. "La decisione rischia di penalizzare fortemente le nostre attività commerciali, soprattutto del centro città, spingendo turisti verso la Versilia, verso Forte dei Marmi e i suoi negozi e locali – afferma Amorese –. Ci domandiamo se siamo ancora convinti che fare turismo sia semplicemente fare eventi? Se questo è il pensiero e il percorso intrapreso, abbiamo già fallito. Sicuramente la risposta che daranno ai cittadini sarà che la scelta della location è dovuta alla sicurezza, che sono attese più di 20mila persone, ma la sicurezza si può avere anche in piazza Aranci, e ancora di più per le strade della nostra Marina. Forse è meglio averne 5.000 ma nella nostra città per farla vivere. Sicuramente è tardi per cambiare idea, ma spero che l’amministrazione comunale possa pensare a questi aspetti non secondari e vitali per il nostro futuro".

Per l’ex presidente del consiglio comunale Benedetti l’evento dimostra "il fallimento dell’amministrazione comunale che non guarda agli interessi dei concittadini e del territorio in generale, ma solo ai progetti propagandistici. A chi giova fare l’evento all’aeroporto, al confine con la zona di Cinquale? Meglio sarebbe stato organizzare l’evento a Marina di Massa o in piazza Aranci, magari con meno pubblico, ma sempre con migliaia di persone che si sarebbero mosse nel centro cittadino con tutti i ritorni positivi del caso. Una cosa è certa: i commercianti, esercenti e le altre categorie turistiche di Massa centro e di Marina di Massa, non trarranno nessun vantaggio economico".