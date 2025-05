"Aeroporto? Aspettiamo il ricorso al Tar. E comunque no alla cementificazione"

"Il fatto che il secondo aggiudicatario abbia deciso di ricorrere al Tar getta comunque qualche dubbio sulla gestione della gara e dell’aggiudicazione". Ad affermarlo è il comitato Ugo Pisa e la questione è quella dell’aeroporto di Massa-Cinquale. "Apprendiamo che, nonostante il silenzio istituzionale regni sulla questione dell’aeroporto del Cinquale, in realtà c’è molto fermento sull’argomento – continua il comitato – In attesa del ricorso, ci auguriamo comunque che ogni attività e ogni investimento da parte dell’aggiudicatario vengano sospesi".

Si discute anche su quanto dichiarato dal comandante Lorenzo Lepore a cui è affidata temporaneamente dal Comune la gestione tecnica dell’aeroporto. "Può anche darsi che ci sia stato qualche fraintendimento riguardo al progetto – affermano gli ambientalisti – ma sta di fatto che un disegno che prevede una edificazione per 12.700 metri quadrati non può che chiamarsi cementificazione. Siamo fermamente contrari a ogni tipo di edificazione sopraelevata o non, a un piano o a più piani, che non sappiamo bene da quale normativa (alla quale fa riferimento il dottor Lepore), possa essere permessa. Sappiamo invece che sia le leggi della Regione Toscana che le nuove direttive europee, ma soprattutto il buonsenso e la responsabilità che ogni amministratore dovrebbe avere davanti agli effetti della crisi climatica incombente, impongono un bilancio zero nel consumo di suolo. E quindi, parteciperemo volentieri a qualsiasi tavolo venga fatto, a qualsiasi discussione venga aperta, ma ribadiamo fin da subito che la nostra posizione di partenza sarà sempre all’insegna dello zero consumo di suolo ulteriore".