“Aelle“ accende le luci. Amiche imprenditrici inaugurano il negozio

Taglio del nastro per il nuovo negozio di intimo e abbigliamento “Aelle“ di Lorraine Magnani e Alessia Tonelli. 114 metri quadrati di fondo commerciale, una ricca esposizione di abbigliamento e di intimo uomo-donna, con una sezione dedicata ai neonati: sabato pomeriggio, circondate dai famigliari, dagli amici ed anche dai numerosi passanti incuriositi dalle luci accese nel fondo di viale Resistenza, Alessia e Lorraine hanno aperto le porte di Aelle.

Amiche da una vita, originarie di Monti nel Comune di Licciana Nardi, accomunate dalla stessa vocazione lavorativa, le due intraprendenti quarantenni hanno coronato anche la loro unione professionale: "Ci conosciamo da quando eravamo bambine: abitavamo vicine, ci chiamavano dalla finestra. Siamo cresciute insieme, frequentando anche le stesse scuole". Un legame forte e rinsaldato nel tempo fino alla decisione di lavorare insieme: "Abbiamo sempre lavorato entrambe come commesse ed è un lavoro che ci piace fare. Così ci siamo decise ad intraprendere insieme anche quest’avventura". Jenny Battaglia, la figlia di Alessia, si è occupata del logo: "Ho voluto incoraggiare mia mamma, mettendo a frutto ciò che sto imparando a scuola".

Frequenta la seconda classe dell’Istituto grafico Pacinotti-Belmesseri di Villafranca che lei cita con orgoglio, tiene a braccetto la mamma mentre racconta le titubanze di lei. "La scelta di mamma è stata coraggiosa, perché il suo carattere la porta a riflettere molto su ogni decisione. Pensavo che non sarebbe riuscita a buttarsi in questa iniziativa. Il mio logo è stato un modo per sostenerla e alla fine ce l’ha fatta". Alle 16.30 il sindaco di Aulla, Roberto Valettini, insieme al consigliere delegato al commercio, Andrea Caponi, e alla presidente del consiglio comunale, Giada Moretti, hanno tagliato il nastro della nuova attività. "Ogni attività che apre è una gioia - ha dichiarato il sindaco - ed Aulla è città pronta ad accoglierle anche per la sua naturale vocazione geografica. Ringraziamo Alessia e Lorraine per averci scelto ed auguriamo a loro tutto il meglio". All’inaugurazione è seguito un ricco buffet.

L’attività, al momento, è gestita direttamente da Alessia e Lorraine e resta aperta tutti i giorni, domeniche comprese. "Una luce che si accende, una serranda che si apre, un negozio che nasce nella nostra città, sono una risorsa per tutta la comunità" si legge nella pagina istituzionale del Comune di Aulla.

Michela Carlotti