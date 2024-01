Admiral Tecnomar, tre nuove commesse per il lusso del mare

Sono tre i nuovi Admiral e Tecnomar firmati The Italian Sea Group. Si tratta dell’‘Admiral explorer adventure’ da 50 metri, del ‘Tecnomar Cat 133 Ft’ da 40 metri, e del ‘Tecnomar Evo 155’ da 46 metri, l’evoluzione della storica linea Evo Admiral Adventure, progettato con l’input di creare un nuovo Admiral Explorer 50. L’area di poppa customizzabile è dotata di una piscina panoramica e di falchette abbattibili che aumentano lo spazio vivibile a bordo. La cabina vip di prua ha un accesso diretto ad un’area riservata all’aperto, e grazie ad ampie vetrate a sbalzo sullo scafo offre panorami mozzafiato. L’armatore può godere sul proprio ponte a prua, di una grande piscina con fondo vetrato e di un piacevole prendisole privato. Sull’ultimo ponte oltre alla wheelhouse e la cabina del capitano, è stato inglobata un’area touch & go. Per un totale di 6 cabine, 2 guest sul lower deck, 3 vip sul main deck e la owner cabin al ponte superiore upper deck, Adventure offre il numero di cabine ideale per un vero e proprio yacht explorer di queste dimensioni. Tecnomar Cat 133 Ft è il progetto di un catamarano sotto le 499 Gt con il design visionario e futuristico del ‘This is it’. Il design del catamarano, ricalibrato su questa dimensione e sui nuovi volumi, è stato studiato per massimizzare gli spazi esterni che risultano di oltre 300 metri quadrati. "In questi anni abbiamo fatto un interessante percorso arricchendoci di esperienza ma rimanendo umili e con tanta voglia di fare, di lavorare senza mai smettere di sognare – dice l’amministratore delegato di Tisg Giovanni Costantino –. L’avvio di questi tre nuovi progetti ci dà nuovi stimoli e motivazioni per iniziare il 2024 con grande entusiasmo. Ci siamo dati obiettivi ancora più sfidanti e grazie alla validità delle nostre strategie e ai progetti innovativi che stiamo sviluppando sono certo che il mondo della nautica continuerà a premiarci".