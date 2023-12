Addizionale Irpef. Cisl in piazza contro gli aumenti

I sindacati non ci stanno. "Giani mette le mani nelle tasche dei toscani in un momento difficile per molte famiglie e lo fa senza neppure confrontarsi con le forze sociali. Non subiremo in silenzio e diremo a tutta la Toscana che è una scelta ingiusta". La Cisl non ci sta e scende in piazza spontaneamente contro l’aumento dell’addizionale Irpef deciso dal presidente della Regione. Per i lavoratori a stipendio, già penalizzati, è un’altra decurtazione in busta paga. L’appuntamento provinciale è per domattina, alle ore 10, con un sit in della Cisl Toscana Nord (Massa Carrara, Lucca e Pistoia) nella piazzetta davanti al Teatro Guglielmi.