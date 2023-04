Addio don Pier Giorgio. Dolore nelle parrocchie per l’amato sacerdote

Aulla (Massa Carrara), 16 aprile 2023 - ‘Un prete di campagna’. Così amava definirsi don Pier Giorgio Ciuffani morto ieri, a 78 anni. Un sacerdote molto conosciuto e amato, non solo dai suoi parrocchiani. Originario di Valenza, viveva ad Aulla da quando aveva sette anni. E’ stato parroco a Montedivalli di Podenzana, a Novegigola e Riccò di Tresana, e tutti lo ricordano con affetto. In tanti c’erano il 3 ottobre 2021 per i suoi 50 anni di sacerdozio alla festa organizzata dai parrocchiani aullesi all’abbazia di San Caprasio. Molri i messaggi di cordoglio arrivati dai sindaci e dai fedeli rammaricati di aver perso un uomo di fede.

"Un sacerdote – ha detto il sindaco di Aulla Roberto Valettini – che mi è stato vicino dopo la perdita di mio padre. E’ sempre stato caro e buono, una persona perbene, con una fede splendida". Anche il Comune di Podenzana lo ha ricordato con un post su Facebook e lo stesso ha fatto il sindaco di Tresana, Matteo Mastrini. Senza dimenticare il ricordo di Riccardo Varese, ex sindaco di Podenzana, originario di Montedivalli dove don Pier Giorgio ha guidato la parrocchia per 47 anni. "Tutta la comunità si stringe attorno alla famiglia di don Giorgio – ha detto Varese –, ha lasciato un grande segno nella popolazione. E’ stato molto vicino ai più giovani e tutti ricordano quando andava a prendere i bambini per portarli a catechismo, con il suo furgone rosso. Lo piangiamo e lo ricordiamo con grande affetto".

Proprio a Montedivalli, il 14 febbraio dello scorso anno, aveva salutato i suoi parrocchiani, in una pieve di Sant’Andrea gremita. In quella occasione il sindaco di Podenzana, Marco Pinelli, gli aveva dedicato toccanti parole. "A don Pier Giorgio – aveva scritto –, con profondo sentimento di riconoscenza e gratitudine. Durante l’omelia della Santa Messa recitata per salutare la sua comunità, servita dal 1975, leggendo il Vangelo, don Pier Giorgio ha esortato l’uomo a non credere in sé stesso, invitandolo a credere in Dio. Nel cercare di seguire la parola del Vangelo, continueremo a credere nel suo esempio, offerto alla comunità di Montedivalli, durante il suo lungo servizio pastorale, con dedizione, amore, costanza e coraggio". I funerali di don Pier Giorgio Ciuffani si svolgeranno oggi, domenica, alle 15 nell’abbazia di San Caprasio ad Aulla. La salma verrà poi tumulata nel cimitero locale.