Addio allo chef Pierluigi Proto Quell’amore per il piatto perfetto

Di Patrik Pucciarelli

Era appassionato di cucina, viveva per quei piatti che sperimentava ogni giorno. Pierluigi Proto si è spento ieri, aveva 39 anni, se n’è andato come fanno i grandi, in silenzio lasciando dietro di sè tutto quello che ha studiato, prodotto, elaborato. In tanti lo conoscevano lui era il sous chef del ristorante Narciso, quello nel viale Vespucci a Marina, il grande uomo dalla barba lunga. Di Brescia si era trasferito a Carrara tre anni fa per stare insieme a Valeria Dell’Amico, chef anche lei e titolare del ristorante Narciso, dell’omonima pasticceria e dello stabilimento balneare Polda. A portare via Pierluigi è stata una malattia fulminante che in poco tempo lo ha costretto a lunghe ore in ospedale, visite mediche e medicine, per poi spegnersi ieri dopo una battaglia troppo corta contro la malattia.

Il ristorante Narciso era stato aperto a fine 2019 per mano di Valeria, poi l’incontro e l’amore e la storia cambia, si può proseguire insieme in quello che è l’obiettivo comune: riuscire a conquistare la stella Michelin. Gli sforzi sono tanti e il sacrificio è ripagato, il ristorante viene inserito nella guida rinomata, il Narciso è nella bibbia del gourmet. Festa grande per tutti, il primo passo è stato fatto, ora manca la stella. Poi come per tutto il settore della ristorazione il grande stop della pandemia, non bisogna perdersi d’animo ma è difficile. A gravare ulteriormente è stata una tromba d’aria con diversi danni al locale. Ma c’è voglia di andare avanti non si può mollare tutto senza combattere. Così Valeria e Pierluigi si rimboccano le maniche, indossano il grembiele e ripartono più forti di prima. Torna la vita tra i fornelli e le comande, con il tempo tornano anche i clienti. La sala si riempie, è il pieno ritmo a ridare la voglia a questi ragazzi di rimettersi in gioco.

Una grande chef, lo ricordano i carraresi "quel grande uomo dalla barba lunga", lo visualizza nella mente un altro. In cucina ci sapeva fare, era il suo teatro, il suo campo da gioco e a Marina per tre anni ha deliziato i palati più esigenti.