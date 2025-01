Addio alla storica ’bustaia’: Francesca Bianchi si è spenta a 73 anni

Lutto nel mondo del commercio per la scomparsa di Francesca Bianchi, per tutti la ‘Bustaia’. Francesca aveva 73 ed era la titolare dello storico negozio di intimo al civico 9 di via Ingolstadt, che con la figlia Carlotta Tosi e arrivato alla terza generazione. Una boutique di intimo e costumi che è stato ed è un punto di riferimento per qualità e la professionalità, da sempre garanzia di modifiche fatte a mano per valorizzare al massimo la silhouette. Francesca era una donna spumeggiante, radiosa ed elegante, sempre sorridente e pronta a consigliare il meglio alle sue clienti. A colpo d’occhio riusciva a capire cosa andava modificato in un capo per farlo calzare a pennello, talento che aveva ereditato dalla zia Emilia, scomparsa nell’agosto del 2014.

Lascia i figli Carlotta e Giacomo che dalle pagine del nostro giornale vogliono ringraziare il dottor Claudio Rasetto "per averla assistita con dolcezza negli ultimi giorni di vita", la sorella Caterina e la nipote Lolla lorenza Tosi. I funerali si svolgeranno stamani alle 10.30 nella chiesa di via Bassagrande a Marina di Carrara. Francesca con la sua biancheria e i suoi costumi ha reso chic intere generazioni di donne e ragazze, che si affidavano a lei per avere pezzi su misura e di alta qualità. Ora l’attività con la figlia Carlotta è arrivata alla terza generazione. Lo storico punto vendita sotto i portici di via Ingolstadt l’aveva aperto nel 1970 Carlotta Romagnoli (zia di Francesca), diventando da subito un punto di riferimento in fatto di stecche e bustini. Francesca è scomparsa nei giorni scorsi a causa di un male incurabile con cui non ha mai smesso di combattere, che però l’ha mai piegata. È andata a lavorare fino all’ultimo, senza mai perdere quel sorriso e quella gentilezza che l’hanno resa cara a intere generazioni di clienti, alcune che ha visto crescere e diventare donne.