Addio al "Divario digitale". Salgono a 8 gli sportelli dedicati ai nuovi servizi

Superamento del "digital divide" nei piccoli centri e nelle aree interne: a risolvere lo spinoso problema delle connessioni lente e della conseguente inaccessibilità dei servizi digitali nelle aree marginali, ci pensa "Polis - casa dei servizi digitali". Frutto di un accordo tra Governo e Poste Italiane, il progetto lanciato oltre un anno fa alla Nuvola dell’Eur di Roma davanti alle massime cariche dello Stato ed una platea di 5mila sindaci, oggi conta 8 sportelli attivi in Lunigiana: tra i primi a partire, oltre un anno fa, Pontremoli e Podenzana, poi Aulla, Comano, Fivizzano Mulazzo, Zeri e, nei prossimi giorni, anche Tresana. In cosa consiste? Lo spiega il deputato apuano di Fratelli d’Italia, Alessandro Amorese, orgoglioso della paternità delle interlocuzioni portate avanti con Poste Italiane per conto del Governo: "Il progetto è di strategica importanza per le aree interne grazie alla centralizzazione di servizi digitali innovativi, come la possibilità di fare il passaporto presso lo sportello o la carta d’identità elettronica. Grazie al governo Meloni – dichiara – l’attenzione alle esigenze di ogni comunità, o ad agglomerati di piccole dimensioni, è massima".

Progetto complementare al Pnrr nella missione dedicata ai servizi di cittadinanza digitale, Polis consiste nel rinnovamento ed in una maggiore funzionalità degli uffici postali presenti nei Comuni al di sotto dei 15mila abitanti. Sportelli attrezzati con nuove tecnologie e strumenti idonei a consentire 24 ore su 24 una fruizione completa e veloce dei servizi digitali relativi a: documenti di identità, certificati anagrafici, certificati giudiziari, certificati previdenziali, servizi alle regioni e altre tipologie come l’esonero/esenzione del canone RAI. "In Lunigiana – spiega Amorese – il numero delle sedi che fanno parte del progetto è aumentato. Grazie ai miei costanti confronti ed interlocuzioni con Poste, e dopo aver raccolto le necessità dei cittadini, il progetto Polis procede verso la sua completezza e garantirà servizi essenziali ad una più ampia platea".

Nel Comune di Tresana, i lavori di riqualificazione e ammodernamento dell’ufficio postale di Barbarasco inizieranno il 3 ottobre. Il sindaco Matteo Mastrini assicura che non ci sarà interruzione di servizio: "Il pagamento delle pensioni ad inizio mese è garantito, dopodiché partiranno i lavori durante i quali, la circolarità delle operazioni verrà garantita dagli uffici di Terrarossa per le pensioni e Aulla anche per tutte le altre operazioni)".

Michela Carlotti