Addio a Valerio Silicani. Decano dei professionisti

Lutto in città per la scomparsa di Valerio Silicani. Era il più vecchio consulente del lavoro di Carrara e per anni ha amministrato i condomini di mezza città: galleria via Roma, grattacielo, via Aronte e numerosi altri palazzi. Valerio era molto conosciuto in città, non solo per il suo lavoro ma per la sua cordialità.

Valerio è stato per molti anni il contabile della cooperativa Lorano, e una volta al mese andava in banca a prelevare gli stipendi dei cavatori. Il figlio Daniele racconta che dei terroristi tentarono di rapinarlo ma dopo una colluttazione ebbe la meglio. Nel fiore della carriera aveva un ufficio in centro e il suo era forse l’unico ad avere i primi computer con le schede per fare le buste paga. Erano gli anni Sessanta e l’ufficio di Valerio Silicani con le sue schede grafiche era avanti anni luce.

Sempre sorridente e gioviale aveva una battuta per tutti. Aveva 87 anni ed è scomparso a causa di una malattia, l’ultima di una serie con cui stavolta non è riuscito ad averla vinta. Lascia la moglie, i figli Gianluca e Daniele, anche loro professionisti molto conosciuti in città, e gli amati nipoti.

I funerali si svolgeranno oggi alle 15,30 nella chiesa di San Francesco. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente in città, lasciando nel dolore tutti quelli che l’avevano conosciuto e stimato. Uomo onesto e affabile per i suoi condomini era un punto di riferimento, non solo a livello burocratico anche ma umano. Valerio era sempre pronto a dare il consiglio giusto per risolvere un problema, o nel cercare di trovare una soluzione che fosse la migliore.