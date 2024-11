Addio a Roma Baldini storica imprenditrice. Al bar Gioconda poi al ristorante Il Cardo

Si è spenta l’imprenditrice Roma Baldini, molto conosciuta nel territorio. Ultima di cinque figli, era nata nel 1936 ed era entrata giovanissima nel mondo del commercio. Nel 1963 aveva aperto il bar “Gioconda” in via Marina vecchia, diventato poi punto di riferimento per tutti gli operai della zona industriale di Massa. Aveva proseguito con successo l’attività fino al 1986, quando Roma Baldini aveva deciso di dedicarsi unicamente al ristorante ‘Il Cardo’, aperto nel 1982 in località Cà di Cecco. Buon cibo, musica dal vivo, accoglienza e convivialità e in pochi anni è diventato uno dei locali più richiesti della montagna massese ospitando numerose figure di spicco: dalla nazionale italiana di calcio Campione del mondo 1982, a politici, cantanti. Ha lavorato fino al 2005, poi “Il Cardo” ha chiuso i battenti. Roma, sempre impeccabile se n’è andata pochi giorni fa, dopo una breve malattia. I funerali si sono svolti nella chiesa delle Villette. Condoglianze alla famiglia dalla nostra redazione.

A. M. Fru.