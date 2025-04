Addio a Liana Pucci. Centenaria, fu la maestra della scuola di San Luca

Si è spenta a 100 anni la maestra Liana Pucci. A ricordare la maestra con il suo "eterno sorriso e una carezza per tutti" sono i suoi ex studenti. "Classe 1925 ma sempre con lo stesso spirito di quando a 17 anni andava con un carretto fino a Reggio Emilia per barattare i prodotti dell’industria e dell’agricoltura con derrate alimentari – scrivono i suoi ex alunni –, che poi distribuiva alla sua gente. Dopo la guerra aveva creato il suo primo asilo in casa. È stata la fondatrice dell’asilo comunale di San Luca a Bonascola, ed è stata la maestra di tutte le generazioni dal 1950 in poi. Il suo spirito di donna attiva e allo stesso tempo piena di amore, ha fatto sì che tantissima gente si innamorasse del lavoro al quale lei aveva dedicato anima, corpo e cuore – proseguono –. Non si è mai tirata indietro e mai arresa alle difficoltà della vita, anche quando a 59 anni rimase vedova di Memo Andrei con due ragazzi da crescere. Una vitalità difficilmente replicabile, che oggi lascia un vuoto enorme. Tante generazioni si ricordano di lei anche come donna attiva sul sociale. Lascia figli, nuore e nipoti. Una donna che ha interpretato l’equazione che l’età è solo un numero, e lo ha dimostrato con la sua mente lucida, una memoria di ferro e un adattamento ai tempi moderni".

I funerali si terrano oggi alle 16 nella chiesa di San Luca.