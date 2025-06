Mondo del calcio in lutto. Addio ad Ademaro Vanelli

Cordoglio e tanta tristezza per la scomparsa del “Bill”, Ademaro Vanelli che ci ha lasciato. Una figura fondamentale per il calcio dilettantesco quella del Patron storico del Paradiso che negli anni Sessanta costruì due campi da calcio nella zona del campo scuola dove adesso sorge il parcheggio della Marmi e Macchine.

Il “Bill”, così come era conosciuto da tutti Vanelli, classe 1935 aveva in uso il campo dei Pini fino a quando gli negarono il permesso di usarlo perché dovevano realizzare il manto nuovo, poi invece mai realizzato e dove l’amministrazione ha annunciato successivamente la costruzione di un polo scolastico. Una figura di spicco anche per la sua umanità e generosità, per la passione e coerenza sempre dimostrata da un uomo che ha salvato dalla strada e dalla droga tanti ragazzi che in lui riconoscevano un padre e che da anni non hanno più un campo dove allenarsi. Con la perdita del grande Ademaro Vanelli se ne va una parte della Marina di Carrara che si spopola, quella del campo dei Pini andato perduto.

Una figura che sempre resterà nei nostri cuori di tutti i marinelli e di molti calciatori dilettanti che sono passati dai suoi campetti e per il quale il Bill si è sempre battuto per dei giusti ideali e valori che non esistono più nel calcio moderno. Un esempio di quel calcio romantico che oggi non c’è più. Un ultimo saluto si è tenuto ieri pomeriggio alla chiesa di San Luca, con la famiglia e gli amici storici.

Andrea Giromini