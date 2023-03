Addio a Grossi, inventò il ’Buscaiol’

Lutto nel mondo della ristorazione: all’età di 71 anni si è spento Francesco Grossi (nella foto), noto ristoratore di Marina. Da tempo era ricoverato in ospedale. Imprenditore dalle larghe vedute aveva portato al successo diverse attività, come la storica pensione Apuana, un locale con ristorante che negli anni ha ospitato numerosi marinai di leva. In seguito aprì la pizzeria del Buscaiol lanciando le mitiche penne alla ‘Busca’. Il Buscaiol costituì una grande novità non solo per la vasta gamma di pizze, ma anche per il self service degli antipasti. Il ristoratore da tempo si era e trasferito a Sarzana con la compagna Rosa. Lascia i figli Francesca, Paolo e Federico. I funerali si svolgono stamani dall’ospedale di Sarzana fino alla chiesa di Santa Caterina.