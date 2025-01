Addio a Gorlandi. Pilastro dell’Avis. Il ricordo dei nipoti

Una vita dedicata alla famiglia e al mondo del volontariato. Si è spento all’età di 95 anni, Giovanni Gorlandi, imprenditore e artigiano benvoluto e conosciuto in tutta la Lunigiana. Fondatore e presidente onorario dell’Avis Tresana ha dato tanto al gruppo che adesso lo ricorda con affetto. Idraulico, si era trasferito Barbarasco di Tresana, dove ancora viveva e dove rientrava sempre, pur girando tutta Italia per lavoro. In Lunigiana ha aperto la sua ditta, che con il passare degli anni è diventata una holding multi servizi, che si chiama Brand, grazie soprattutto a uno dei due figli e al nipote Juri, a cui lo legava un profondo affetto. E’ stato fondatore dell’Avis di Tresana, ha dedicato buona parte della sua vita al mondo dell’associazionismo, promuovendo anche tra i più giovani l’importanza del dono del sangue. Giovanni lascia la moglie Ada, i figli Marco e Paolo e i nipoti, di recente era diventato bisnonno per la terza volta. "Marito, padre, nonno e bisnonno premuroso – ha commentato il sindaco Matteo Mastrini –, lascia un bellissimo ricordo nella nostra comunità. Condoglianze ai famigliari e in particolare a Juri Gorlandi, cui era legato da un profondo affetto". Il messaggio della famiglia è quello più emozionante. "Un uomo di grandi valori, esempio di dedizione, passione e amore per la famiglia – hanno scritto i nipoti –. E’ stato il cuore pulsante della nostra azienda e un faro per tutti noi. Nel suo sorriso, nella sua saggezza e nelle sue mani laboriose, ha lasciato un’eredità preziosa che continueremo a portare avanti con orgoglio".