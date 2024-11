Addio a fratel Montini, il ’direttore costruttore’

Cordoglio in città e in tutta la comunità lasalliana, per la scomparsa di fratel Luigi Montini, che negli anni ’70 e ’80 è stato maestro e direttore della scuola San Filippo Neri, meglio conosciuta come fratelli delle scuole cristiane. Fratel Luigi ha insegnato a generazioni di massesi. L’istituto lasalliano presente a Massa dal 1859, che rappresenta tutt’ora un punto di riferimento per l’istruzione e la formazione dei giovani. Il "direttore costruttore", come veniva soprannominato, a lui va il merito sia di aver ampliato la scuola con la realizzazione di quella che prima è stata una sala di ricreazione e giochi, poi divenuta palestra, che di aver ristrutturato altre parti dell’intero complesso, teatrino incluso. E’ sempre grazie a lui se parte dello storico cortile era stato trasformato in un campo da pallacanestro e se il campetto di calcetto nel retro dell’istituto era stato rimesso a nuovo. Prendendo esempio dal parroco di allora del rione Ponte, don Anselmo Luciani, che costruì un asilo con i proventi ottenuti dalla raccolta della carta, fece altrettanto riempendo per decine, centinaia di volte, il mitico pulmino verde dei fratelli. E’ stato protagonista insieme ai fratelli, Marco Lazzarotti, Giampiero Salvai, Achille Buccella, Amanzio Barbano e Domenico Laiolo, l’unico ancora in vita, di uno dei periodi del doposcuola più animati, formativi e partecipati, nella storia della Scuola San Filippo Neri, cinema compreso.

"Fratel Luigi era una persona umile, cordiale e di salde convinzioni religiose – sottolinea chi lo ha conosciuto – stimato da tutti per la sua coerenza, bontà ed operosità". In tutte le comunità in cui è stato, compreso l’istituto La Salle di Bengasi, in Libia, ha lasciato un ricordo indelebile, Montini che viene ricordato come un grande maestro di scuola e di vita, da diversi anni era ospite del centro La Salle di Torino, dove domani alle ore 9.30 è in programma la celebrazione della funzione di esequie, poi la salma proseguirà per il cimitero monumentale del capoluogo piemontese.

Sabato 23 invece, alla chiesa della Madonna della Misericordia di Massa, la Fondazione opera pia San Filippo Neri farà celebrare una messa in suffragio. Tanti i messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore alla famiglia lasalliana, al centro La Salle di Torino e alla scuola San Filippo Neri. Tra questi anche quelli dell’associazione ex alunni massesi, che lo ricorda come una delle figure più emblematiche tra gli educatori che hanno insegnato all’istituto apuano.

Stefano Guidoni